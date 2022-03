Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a réussi un coup légendaire sur le marché des transferts !

Publié le 21 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 21 mars 2022 à 11h31

Arrivé libre en provenance d’Arsenal au cours du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi à s’imposer en quelques semaines seulement comme le nouveau leader offensif du FC Barcelone. Et le buteur gabonais, pleinement épanoui dans ce nouveau projet, entend même y rester encore longtemps…

En proie à de sérieuses difficultés financières qui ont logiquement impacté ses résultats sportifs ces derniers mois, le FC Barcelone a été obligé de recruter à moindre coût. D’ailleurs, hormis le recrutement de Ferran Torres en provenance de Manchester City durant le mercato de janvier, le Barça est parvenu à se renforcer sans trop dépenser avec le retour d’Adama Traoré en prêt, mais surtout la signature de Pierre-Emerick Aubameyang libre. Le buteur gabonais de 32 ans, qui était en pleine rupture depuis quelque temps avec Arsenal, a donc réussi à résilier son contrat avec les Gunners pour rallier le Barça. Pourtant, comme l’a rappelé le journaliste Fabrizio Romano ce lundi, Aubameyang avait l’embarras du choix cet hiver avec pas moins de cinq offres sur la table, dont une très juteuse du club saoudien d’Al Nassr. Mais il a privilégié Barcelone…

« Rester le plus longtemps possible »