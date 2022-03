Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... La vente de l'OM est confirmée !

Publié le 21 mars 2022 à 10h10 par D.M.

Le journaliste Thibaud Vézirian campe sur ses positions. Selon lui, l'OM a été vendu par Frank McCourt, il y a maintenant plusieurs mois.

Les nombreux démentis de Frank McCourt ou de Pablo Longoria n’y changeront rien. Le journaliste Thibaud Vézirian campe sur ses positions et continue d’affirmer que l’OM a été vendu à de riches investisseurs venus d’Arabie Saoudite. « L'OM fait parler dans les médias saoudiens alors qu'en France on ne dit rien, et ils diront qu'ils savaient tout quand ça sortira » avait lâché Vézirian en janvier dernier. Ce dimanche, le journaliste en a remis une couche lors d’un live diffusé sur sa chaîne Youtube.

« L’OM est déjà vendu »