Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur le transfert d'Aubameyang !

Publié le 21 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

Titulaire indiscutable et décisif depuis qu’il porte le maillot du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pourtant pu échapper au club catalan puisqu’il avait été proposé à 5 clubs différents.

En perdition à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé sur la pointe des pieds au FC Barcelone. Le Gabonais ressemblait d’ailleurs plus à une opportunité qu’à un véritable choix de Xavi… Et pourtant, le technicien espagnol lui a fait confiance et Aubameyang lui a montré qu’il n’était pas venu pour s’asseoir sur le banc. L’ancien attaquant de l’ASSE a déjà inscrit 9 buts en 11 matchs. Le pire, c’est que Xavi aurait pu rater le coche avec Pierre-Emerick Aubameyang…

Aubameyang a été proposé à 5 clubs différents

D’après les informations de Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang aurait été proposé à 5 clubs différents lors du dernier mercato hivernal. L’ex-buteur de Dortmund aurait reçu une offre d’Al Nassr mais sa priorité était d’attendre un nouveau club européen afin de montrer qu’il n’était pas fini. Xavi lui a fait confiance et il ne doit pas regretter, surtout après son nouveau doublé inscrit contre le Real Madrid.