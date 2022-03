Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Xavi se moque du Real Madrid après le Clasico !

Publié le 21 mars 2022 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 8h33

Le FC Barcelone jubile après avoir surclassé le Real Madrid (0-4) au Santiago Bernabeu. Après la rencontre, Xavi a expliqué qu’il ne « s'attendait pas à être aussi supérieurs dans leur stade ».

De retour en grande forme, le FC Barcelone passait un énorme test dimanche dernier contre le Real Madrid. Même sans Karim Benzema et Ferland Mendy, le club madrilène faisait office de favori. Mais les hommes de Xavi ont déjoué les pronostics. Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but de Ferran Torres et un autre de Ronald Araujo, le Barça s’est largement imposé 0-4 sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Une victoire de prestige pour Xavi qui s’est payé le Real Madrid après la rencontre.

«On s'attendait à ce que ce soit plus difficile»