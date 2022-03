Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi donne des nouvelles de l’état de Piqué !

Publié le 19 mars 2022 à 18h50 par P.L.

Blessé lors de la victoire contre Galatasaray ce jeudi, Gerard Piqué est considéré comme incertain depuis quelques jours pour le Clasico face au Real Madrid ce dimanche. Néanmoins, Xavi a livré un message plutôt rassurant concernant l'état de santé de son joueur.