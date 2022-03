Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi envoie un énorme message à Messi et au PSG !

Publié le 13 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la qualification du Real Madrid contre le PSG, Xavi envoie un message fort à Lionel Messi et reconnaît qu'il l'avait encouragé avant le match retour.

Pour Lionel Messi, l'élimination du PSG contre le Real Madrid devait avoir un goût particulièrement amer. Et pour cause, l'Argentin est une légende du FC Barcelone et il a longtemps fait très mal aux Madrilènes. Malheureusement pour les Parisiens, Lionel Messi a été plus discret cette fois-ci, mais Xavi a tenu à lui apporter son soutien.

«J'ai une relation amicale avec Messi»