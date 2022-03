Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tiré le gros lot avec Aubameyang !

Publié le 21 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Insolent de réalisme depuis son arrivée au FC Barcelone lors du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu incontournable au sein du club entrainé par Xavi Hernandez. L’occasion pour le principal intéressé de se livrer sur ses débuts plus que réussis.

À la toute fin du mercato hivernal, le président Joan Laporta et son administration sont parvenus à boucler à la fois les venues d’Adama Traoré sous la forme d’un prêt avec option d’achat et de Pierre-Emerick Aubameyang libéré de son contrat à Arsenal. En l’espace d’onze rencontres disputées avec le FC Barcelone depuis début février, Aubameyang a inscrit neufs buts. De quoi permettre aux observateurs de souligner la bonne pioche du président Laporta avec le Gabonais qui n’avait pas joué avec Arsenal depuis le début du mois de décembre dernier. Auteur d’un doublé face au Real Madrid dimanche soir, Aubameyang a fait passer le message suivant sur son intégration express.

« J’ai travaillé énormément pour me préparer pour ce moment »