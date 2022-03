Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions importantes sur ce transfert !

Publié le 21 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Malgré le passif entre l'OM et l'OGC Nice, les discussions pour le prêt de Jordan Amavi se sont visiblement très bien passées.

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Jorge Sampaoli, l'OM est parvenu à prêter Jordan Amavi à l'OGC Nice. Et pourtant, compte tenu des tensions entre les deux clubs depuis les incidents à l'Allianz Riviera lors du choc entre Marseillais et Niçois, Cependant, tout ce serait déroulé à la perfection..

Aucun souci pour le départ d'Amavi