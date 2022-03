Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a reçu un ultimatum l’été dernier !

Publié le 21 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli la saison dernière à l’OM, Valentin Rongier avoue être allé demander des comptes à l’entraîneur argentin en vue du mercato estival. Ce qui a considérablement amélioré son temps de jeu…

Suite à la nomination de Jorge Sampaoli en février 2021, Valentin Rongier avait vu son temps de jeu considérablement diminuer, à tel point que l’ex-joueur du FC Nantes ait même songé à claquer la porte du club phocéen l’été dernier. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Rongier s’est confié sur le long échange qu’il avait eu avec Sampaoli à l’approche du mercato estival, ce qui a fini par totalement le relancer à l’OM.

« S'il ne compte pas sur moi, il faut me le dire… »