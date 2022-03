Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 20 mars 2022 à 10h45 par D.M.

Agé seulement de 22 ans, Aurélien Tchouaméni ne manque pas de prétendants sur le marché. Mais ces équipes devront mettre la main à la poche pour recruter l'international français, sous contrat avec l'AS Monaco.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo pourrait trouver son bonheur au sein du championnat français. Le directeur sportif du PSG suit, depuis plusieurs mois, la situation de Lucas Paqueta (OL), mais aussi celle d’Aurélien Tchouaméni. Agé de 22 ans, ce dernier a découvert l’équipe de France ces derniers mois et réalise des prestations soldes sous le maillot de l’AS Monaco. Un départ lors du prochain mercato estival devrait lui permettre de poursuivre sa progression. Selon Foot Mercato, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool seraient aussi sur les traces de Tchouaméni.

Pour Tchouaméni, c'est 50M€