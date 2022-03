Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un transfert colossal pour l’été prochain !

Publié le 20 mars 2022 à 8h45 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG voudrait s'attaquer à Aurélien Tchouaméni, qui pourrait quitter l'AS Monaco à la fin de la saison.

La quête d’un milieu de terrain devrait être l’une des priorités du PSG lors du prochain mercato estival. Même s’il n’est pas certain de conserver son poste la saison prochaine, Leonardo aurait commencé à se mettre au travail et à contacter l’entourage de plusieurs joueurs comme Lucas Paqueta (OL) ou encore Paul Pogba (Manchester United). Toutefois, d’autres profils apparaissent sur la short-list du dirigeant parisien et notamment un crack de Ligue 1.

Le PSG veut foncer sur Tchouaméni