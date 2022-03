Foot - Mercato

Mercato : Entre Barcelone et le PSG, Dembélé est en plein dilemme !

Publié le 20 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Ousmane Dembélé pour remplacer Angel Di Maria, le FC Barcelone commencerait à reprendre espoir quant à la prolongation du joueur, en plein dilemme.

Le PSG ou le FC Barcelone ? Ayant jusqu’ici refusé de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au Barça, Ousmane Dembélé semble être bien parti pour profiter de son futur statut d’agent libre cet été pour changer d’air. Une situation qui n’a pas échappé au PSG qui aurait déjà initié les premiers contacts avec son agent Moussa Sissoko pour qu’il débarque libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Cependant, au Barça , Dembélé retrouverait une forme optimale, de quoi permettre au FC Barcelone de reprendre espoir quant à une éventuelle prolongation de contrat.

Le Barça pour ne pas chambouler la routine ou le risque PSG ?