Mercato - PSG : Le Qatar a sa réponse pour Arsène Wenger !

Publié le 20 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG qui souhaiterait lui confier des responsabilités dans son futur organigramme, Arsène Wenger a fait le point sur son avenir et se dit prêt à retrouver un challenge. De bon augure pour le Qatar…

L’avenir de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG étant plus que jamais incertain, qui viendra assurer sa succession l’été prochain ? Le Qatar apprécierait tout particulièrement le profil d’Arsène Wenger et rêverait de lui confier le poste, en tandem avec Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du PSG. Mais l’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal est-il seulement disposé à reprendre du service ?

« Ça me manque »