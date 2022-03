Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel directeur sportif doit remplacer Leonardo ?

Publié le 19 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Depuis le fiasco du PSG contre le Real Madrid et l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le poste de Leonardo semble en grand danger. Et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Mais quel directeur sportif doit être choisi par le Qatar ?

Près de dix jours après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, l'heure est au bilan et à la réflexion pour le PSG qui prépare une petite révolution en interne qui ne devrait toutefois pas concerner Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG conserve la confiance de l'Emir du Qatar comme l'a récemment révélé Le Parisien. Ce n'est pas le cas de Mauricio Pochettino et de Leonardo qui seront probablement démis de leur fonction à l'issue de la saison. Un vaste chantier pour la direction du club de la capitale, notamment pour la succession du Brésilien. Toutefois, la recherche d'un nouveau directeur sportif s'accélère. Mais sur quelle piste doit se concentrer le PSG ?

Plusieurs pistes étudiées pour remplacer Leonardo ?