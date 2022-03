Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dressé une première liste pour remplacer Leonardo !

Publié le 17 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Leonardo au sein de la direction sportive du PSG ne semble plus faire de doute. Son départ se confirme de jour en jour et du côté du Qatar on travaille déjà sur sa succession en vue de l'été prochain. Et plusieurs noms circulent.

Un peu plus d'une semaine après le fiasco sur la pelouse du Real Madrid, la révolution au PSG commence à se décanter. En effet, au sein de l'effectif, Neymar devrait rester, comme révélé par le10sport.com, tout comme Lionel Messi. Au sein de l'organigramme, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas menacé. Selon les informations du Parisien , le président du PSG bénéficie toujours de la confiance de l'Emir du Qatar. Ce qui n'est plus le cas de Mauricio Pochettino et Leonardo. Le technicien argentin était déjà en danger avant même la double confrontation contre le Real Madrid, son avenir est donc désormais clair. Il ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. En ce qui concerne Leonardo, difficile d'être aussi affirmatif, bien que la tendance semble clairement être à un départ. Dans cette optique, Doha travaille sur une réorganisation du secteur sportif du PSG. Pour le poste d'entraîneur, Zinedine Zidane semble être la priorité tandis que les noms d'Antonio Conte et Massimiliano Allegri ont également circulé dans la presse italienne. Et pour la succession de Leonardo, ça s'accélère.

Quatre pistes étudiées pour remplacer Leonardo ?