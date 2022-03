Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retour de flamme pour la succession de Leonardo ?

Publié le 17 mars 2022 à 13h10 par A.M.

Déjà annoncé dans le viseur du PSG par le passé, Monchi ferait de nouveau partie des pistes étudiées pour remplacer Leonardo dont le départ se confirme de jour en jour.

Après le fiasco contre le Real Madrid, le PSG s'apprête à prendre de grandes décisions en interne. L'avenir de Mauricio Pochettino semble ainsi totalement scellé, tandis que Leonardo devrait également partir. Pour remplacer le directeur sportif brésilien, le nom de Fabio Paratici a circulé ces derniers jours, tout comme la possibilité de donner les pleins pouvoirs à un entraîneur à l'image de Zinedine Zidane. La possibilité d'un duo entre l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et Arsène Wenger a également été évoquée, mais une nouvelle piste émerge.

Monchi dans le viseur du PSG ?