Mercato - PSG : L'entourage d'Al-Khelaïfi lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 11h15 par A.M.

Très proche de l'Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi ne risque absolument rien pour son avenir à la présidence du PSG comme l'assurent ses proches.

Bien que l'élimination du PSG contre le Real Madrid ne restera probablement pas sans conséquence, les principaux changements n'auront pas lieu tout en haut de la hiérarchie. Les premiers ciblés sont Mauricio Pochettino et Leonardo, qui seront probablement poussés au départ, mais Nasser Al-Khelaïfi devrait être épargné par le remaniement attendu au sein du club de la capitale. Et pour cause, le président du PSG est très proche de l'Emir du Qatar qui lui maintient sa confiance.

«Le boss, c’est l’émir, donc pas de souci»