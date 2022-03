Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI doit-il quitter Paris ?

Publié le 17 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Selon la presse italienne, QSI pourrait abandonner le PSG après la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Selon vous, les hautes sphères parisiennes présentes à Doha doivent-elles quitter le navire ?

Alors que le PSG a vécu un nouveau cauchemar en Ligue des Champions, une révolution pourrait avoir lieu en vue de la saison prochaine. En effet, les noms de Mauricio Pochettino, Leonardo et même de Nasser Al-Khelaïfi seraient pointés du doigt et on pourrait voir de nouveaux visages intégrer le projet du PSG version QSI en 2022-2023. D'ailleurs, le Qatar pourrait même prendre le large l'année prochaine.

QSI prêt à lâcher le PSG en 2022 ?