Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Lionel Messi a provoqué une révolution à Paris !

Publié le 17 mars 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Et si ,sportivement, son transfert n'est pas du tout rentable pour le club parisien, au contraire, il bat des records sur le plan financier et en terme de visibilité.

Arrivé de Newell's Old Boys alors qu'il n'était qu'un adolescent, Lionel Messi a fait presque toute sa vie à Barcelone. Passée par les petites classes du club blaugrana, La Pulga est montée peu à peu en puissance et a gravi les échelons à une vitesse fulgurante, jusqu'à devenir le grand leader et capitaine du FC Barcelone - et, accessoirement, le meilleur joueur du monde. Toutefois, après avoir vécu 21 ans au Barça, Lionel Messi a dû plier bagages, changer de club et débuter une toute nouvelle expérience à 34 ans. En effet, alors que son contrat avec l'écurie blaugrana s'est terminé le 30 juin 2021, Lionel Messi a tenté le tout pour le tout pour renouveler son bail, poursuivant même les négociations avec Joan Laporta plusieurs semaines après la fin de son engagement. Mais, malgré tous ses efforts, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente financier avec le président du FC Barcelone. Résultat, la star argentine a été contrainte de se trouver un nouveau club et s'est tournée vers le PSG, qui était prêt à mettre le paquet économiquement pour le recruter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont proposé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023, à hauteur de 25M€ net annuels pour faire plier Lionel Messi et le convaincre de rejoindre le PSG. Et alors que La Pulga était libre de tout contrat, le club de la capitale n'a déboursé aucune indemnité de transfert.

Le PSG bat tous les records hors terrain avec Leo Messi