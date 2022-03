Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Le dossier Mbappé plombé par le recrutement de QSI !

Publié le 16 mars 2022 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Et alors que l'attaquant français est encore prêt à écouter les arguments de sa direction, son départ pourrait être précipité par la politique de transfert de son club.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit à l'issue de son contrat le 30 juin. Toutefois, le PSG n'a pas encore perdue la bataille concernant Kylian Mbappé. En effet, selon nos informations de ce lundi, le champion du monde français veut encore écouter les arguments du PSG et du Real Madrid avant de sceller définitivement son avenir. Toutefois, un élément pourrait ne pas faire pencher la balance du bon côté pour le PSG : sa politique de recrutement.

Kylian Mbappé n'est pas favorable à l'empilement de stars au PSG