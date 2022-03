Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette déclaration sur la situation de Xavi Simons !

Publié le 16 mars 2022 à 20h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons a connu, cette saison, ses premières minutes en professionnel. Ce qui plaît à Yohan Cabaye, le coordinateur sportif du centre de formation parisien.

La situation de Xavi Simons fait jaser. Même si le dossier du moment au PSG concerne l’avenir de Kylian Mbappé, la fin de contrat de Xavi Simons est un autre problème de Leonardo. Le directeur sportif cherche à le prolonger depuis des mois mais les négociations n’ont pas encore abouti. Mauricio Pochettino l’a fait jouer quelques fois mais le jeune néerlandais réfléchirait tout de même à son avenir. Quoi qu’il en soit, le PSG est satisfait de son travail.

« Je suis content pour lui de le voir s'exprimer au plus haut niveau »