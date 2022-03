Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Messi-Barcelone...

Publié le 17 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

De nouvelles confirmations sont venues d’Espagne au sujet d’un éventuel retour de Lionel Messi, l'attaquant du PSG, au Barça. Analyse.

Ces derniers jours, alors que certains médias espagnols évoquaient la volonté de Lionel Messi de rentrer à Barcelone cet été et que l’hypothèse était sur la table entre les deux parties, le10sport.com avait analysé qu’un retour de l’Argentin au Barça apparaissait totalement impossible, tant parce que le PSG ne lâcherait jamais Messi à Barcelone à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar que parce qu’il apparaissait improbable que le club blaugrana accepte de payer au prix fort son transfert un an seulement après son départ libre.

Pas de contact, le message est clair