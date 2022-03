Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland face à un énorme dilemme pour son avenir ?

Publié le 17 mars 2022 à 17h45 par A.C.

Cet été pourrait être celui d’Erling Haaland, qui semble enfin prêt à faire le grand saut vers un top club européen, comme le PSG, le Real Madrid ou Manchester City.

A seulement 21 ans, Erling Haaland affole les plus grands clubs d’Europe. Nous vous avons révélé en aout dernier sur le10sport.com, que le Paris Saint-Germain pense fortement à lui pour remplacer Kylian Mbappé. La tâche s’annonce compliquée, puisque l’attaquant du Borussia Dortmund semble également être le rêve du Real Madrid et de Manchester City, alors que le FC Barcelone semble avoir un certain retard à cause de sa situation économique. Mino Raiola aurait déjà rencontré les clubs intéressés, dont le PSG, mais aucun indice n’a encore fuité concernant ce qui pourrait être la prochaine destination d’Haaland.

L’argent ou le prestige pour Haaland ?