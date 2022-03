Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active une piste inattendue ?

Publié le 17 mars 2022 à 17h00 par A.M.

Déjà très actif en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone suite avec attention l'évolution du grand espoir turc Arda Güler (17 ans) qui évolue à Fenerbahçe.

Le FC Barcelone devrait être très actif l'été prochain. En coulisses, les Catalans préparent d'ailleurs dès aujourd'hui leur recrutement estival puisque l'arrivée de trois joueurs libres semble déjà actée à savoir celle d'Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan) et Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam). Mais bien évidemment, le Barça ne compte pas s'arrêter là et s'active sur d'autres dossiers.

Arda Güler plaît au Barça