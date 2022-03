Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund met les choses au clair pour Erling Haaland !

Publié le 17 mars 2022 à 19h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, Erling Haaland sera la grande priorité du PSG pour le remplacer. Cependant, le Borussia Dortmund souhaite conserver sa star. D'ailleurs, Marco Rose n'est pas vraiment inquiet concernant la situation de son joueur.

Depuis quelques mois maintenant, Erling Haaland est l’un des noms les plus en vue du marché des transferts. Le Norvégien, toujours aussi étincelant avec le Borussia Dortmund, dispose d’un grand nombre de prétendants. Parmi eux, on peut compter le PSG, qui considère Erling Haaland comme l’une de ses priorités en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, comme le10sport.com l'a annoncé en exclusivité en août dernier. Le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone seraient également à l’affût. Mais qu'en pense le Borussia Dortmund ?

«Nous sommes vraiment détendus concernant cette situation»