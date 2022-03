Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un très gros coup pour remplacer Leonardo !

Publié le 17 mars 2022 à 14h10 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo, le PSG s'intéresserait notamment à Michael Edwards qui quittera ses fonctions à Liverpool en fin de saison.

La déroute contre le Real Madrid et l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions qui en a découlé aura un impact important sur la suite du projet QSI. Et pour cause, de nombreux changements sont attendus en interne. Bien que Nasser Al-Khelaïfi devrait conserver son poste, ce ne sera très vraisemblablement pas le cas pour Mauricio Pochettino et Leonardo. De retour en 2019, le directeur sportif du PSG va donc quitter son poste, et la presse anglaise révèle l'existence d'une piste prestigieuse pour le remplacer.

Michael Edwards dans le viseur du PSG ?