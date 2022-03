Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente le tout pour le tout avec Mbappé !

Publié le 19 mars 2022 à 15h30 par Th.B.

Déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à tout, au point d'inclure une clause non prohibitive dans le contrat du Français, quitte à mettre en péril l’opération Erling Braut Haaland.

Depuis plus d’un an à présent, le Real Madrid tenterait sa chance afin de convaincre Kylian Mbappé de signer en faveur du club merengue. En effet, hormis le leader de la Liga, il semblerait que Liverpool soit également en embuscade pour potentiellement accueillir l’attaquant du PSG à Anfield Road. Pour rappel, le contrat de Mbappé arrivera à expiration en juin prochain au PSG et la tendance est à une signature en faveur du Real Madrid avec qui un engagement moral a été pris comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier. Néanmoins, sous l’impulsion de sa mère Fayza Lamari qui milite en coulisse pour que le numéro 7 du PSG prolonge au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé prévoit d’étudier l’offre du PSG et celle du Real Madrid dans les prochaines semaines comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 14 mars dernier. Que ce soit le président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Leonardo ou même les propriétaires qataris du PSG, tous ont la volonté de prolonger le contrat de Mbappé.

Une clause pour retenir Kylian Mbappé au PSG, mais…

Selon les informations de The Daily Telegraph , le PSG négocierait pas depuis, une, ni deux, mais trois longues années avec le clan Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat. Et par moments, les discussions auraient été particulièrement positives d’après le média britannique. Et notamment grâce à la mère de Mbappé. Le plan du Paris Saint-Germain serait d’offrir un contrat d’une année voire de deux saisons supplémentaires tout en étant prêt à accepter une clause libératoire non prohibitive afin de conserver le champion du monde français. En outre, le PSG pourrait potentiellement compter sur Zinedine Zidane. Menacé d’un licenciement en fin de saison, Mauricio Pochettino pourrait laisser sa place d’entraîneur à Zidane à Paris, premier choix des propriétaires qataris. Ce qui pourrait inciter Kylian Mbappé à réviser sa position et à s’engager à court terme en faveur du PSG. Cependant, des sources madrilènes assurent à The Telegraph que Kylian Mbappé aurait déjà accepté de prendre le chemin du Real Madrid à la prochaine intersaison.

…Le dossier Haaland en stand-by à Paris !