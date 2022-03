Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé dans le feuilleton Haaland !

Publié le 19 mars 2022 à 13h30 par Th.B.

Alors que le PSG et bien d’autres clubs européens en pinceraient pour Erling Braut Haaland, et en partie en raison de sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund, à compter du 30 avril, cette clause aura expirée…

Le Real Madrid pourrait-il effectuer une énorme double opération à l’occasion du prochain mercato estival ? À en croire différents médias espagnols et anglais, le plan du président Florentino Pérez serait d’à la fois mettre la main sur Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG en juin prochain et sur Erling Braut Haaland qui dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat courant jusqu’à l’été 2024 au Borussia Dortmund. Comme le10sport.com vous le révélait en août 2021, la cible prioritaire des décideurs du PSG en cas de départ cet été de Kylian Mbappé se nommait déjà Haaland. Cependant, le Real Madrid ne serait pas l’unique club à mettre à mal les plans du PSG avec le serial buteur norvégien puisque le Manchester City de Pep Guardiola et le FC Barcelone de Xavi Hernandez auraient également des vues sur le buteur du BvB . Et ces dernières heures, de grosses avancées seraient à noter dans le feuilleton Haaland selon la presse anglaise.

Jusqu’au 30 avril pour lever la clause libératoire de 75M€

À en croire les informations divulguées par The Daily Telegraph ce samedi, l’espoir serait de mise du côté de Manchester City pour le recrutement d’Erling Braut Haaland. En effet, la détermination du Real Madrid de recruter Kylian Mbappé devrait jouer en la faveur du club mancunien. C’est du moins ce que penseraient certains dirigeants des Skyblues . Des sources en interne affirmeraient que malgré les dires du Real Madrid, le leader de Liga ne pourrait se permettre de mener à bien la double opération Mbappé-Haaland pour des raisons purement financières. En outre, City estimerait que le Norvégien refuserait d’évoluer dans l’ombre de Kylian Mbappé à la Casa Blanca. Pour ce qui est de la décision finale d’Haaland, que ce soit à Manchester City, au Real Madrid ou ailleurs, on serait convaincu qu’elle approcherait. Cependant, les préparatifs du transfert devraient être rapidement bouclés pour un transfert à 75M€. En effet, la clause libératoire à ce montant expirera à compter du 30 avril. Par la suite, le PSG et n’importe quel autre courtisan devra débourser une indemnité de transfert bien plus importante au Borussia Dortmund selon The Telegraph . Le décor est planté et pour le FC Barcelone, bien qu’il soit spécifié dans la presse que l’intérêt du Barça est concret, il serait très difficile pour le club culé de dégager une telle somme avant la date butoir du 30 avril. À ce jour, Manchester City aurait déjà entièrement préparé son offensive, lorsque le Real Madrid ne pourrait proposer qu’une offre moins alléchante. Le décor est planté.

