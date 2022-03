Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Une bombe est lâchée sur les plans du Real Madrid !

Publié le 19 mars 2022 à 10h45 par B.C.

Président de LaLiga, Javier Tebas affirme que le Real Madrid a les moyens de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du prochain mercato estival, et ce sans enfreindre la moindre règle.

À Paris, on rêve encore de voir Kylian Mbappé prolonger son bail. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’international français n’a rien signé pour le moment et reste à l’écoute des arguments du PSG, bien que le Real Madrid apparaisse comme le grand favori. En cas de départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale a fait d’Erling Haaland sa priorité comme l’a indiqué le10sport.com, mais le Real Madrid compte également plomber les plans du PSG dans ce dossier. Et malgré le coût important de ces deux opérations, Florentino Pérez a les moyens de ses ambitions.

« Le Real Madrid peut se permettre de recruter Mbappé et Haaland », affirme Tebas