Mercato - PSG : Tout serait déjà écrit pour Kylian Mbappé…

Publié le 19 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Malgré la détermination du PSG d’obtenir l’aval de Kylian Mbappé pour la signature d’une prolongation de contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’aurait toujours pas donné son feu vert en coulisse.

Depuis plus d’un an désormais l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Que ce soit dans la presse ou en interne, à chaque rendez-vous de marque, il est question de l’éventuelle prolongation de contrat de l’attaquant du PSG. Et bien que sa mère fasse le forcing en coulisse pour que son fils accepte de rallonger son aventure au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait en février dernier, la tendance serait toujours à une signature au Real Madrid par le biais de son futur statut d’agent libre.

Toujours pas de volonté de prolonger au PSG…