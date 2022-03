Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est validé par une star du Real Madrid !

Publié le 19 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son départ pour le Real Madrid en fin de saison ne semble plus faire l’ombre d’un doute vu la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà séduit Casemiro au sein du club merengue.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord de principe avec le club merengue , et l’élimination parisienne en 8e de finale de la Ligue des Champions semble donc avoir acté le départ de Mbappé en fin de saison. D’ailleurs, dans un entretien accordé à AS vendredi, le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a confié tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG.

Casemiro s’enflamme pour Mbappé