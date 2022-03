Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Le vestiaire d'Ancelotti prend position !

Publié le 18 mars 2022 à 8h30 par D.M.

Cadre du vestiaire, Casemiro a été interrogé sur le prochain mercato estival du Real Madrid. L'occasion pour lui d'évoquer les possibles arrivées d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid pourrait réaliser un mercato estival historique. Le club espagnol semble être dans une bonne position pour rafler la mise dans deux dossiers d’envergure. Le premier concerne évidemment Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur du PSG a un accord de principe avec le club espagnol et a de grandes chances de porter le maillot merengue la saison prochaine. L’autre recrue du Real Madrid pourrait être Erling Haaland, courtisé aussi par le PSG selon nos informations exclusives. La formation espagnole serait en pole dans ce dossier, aux côtés de Manchester City.

« Ce sont des "top joueurs", dont la qualité a été prouvée »