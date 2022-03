Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour cette opportunité du Qatar !

Publié le 18 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG pour oublier Kylian Mbappé, Robert Lewandowski pourrait toujours prolonger son contrat au Bayern Munich selon le président du club bavarois Herbert Hainer.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait… Robert Lewandowski ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich, l’international polonais est une option prise en considération par les dirigeants du PSG et ce, depuis l’été dernier comme le10sport.com vous l’avait révélé le 25 août 2021. D’ailleurs, selon Sport1 et d’autres médias allemands, un transfert de Lewandowski ne serait pas à exclure si aucune avancée concrète n’était à signaler d’ici la fin de la saison au sujet de sa prolongation de contrat. Témoignant des multiples rumeurs circulant à ce sujet dans la presse, le président du Bayern Munich a tenu à calmer le jeu.

« Nous abordons les discussions de manière très détendue »