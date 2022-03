Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta se fait recaler par un joueur du Real Madrid !

Publié le 18 mars 2022 à 4h30 par A.M.

A quelques jours du Clasico, Federico Valverde assure qu'il ne signera probablement jamais au FC Barcelone.

Ce week-end, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent pour un Clasico très attendu censé confirmer la montée en puissance des deux équipes. Le Real Madrid tentera de surfer sur sa qualification contre le PSG en Ligue des champions, tandis que le Barça abat probablement sa dernière carte pour remporter le titre. Avant ce choc, Federico Valverde a évoqué la possibilité de porter un jour le maillot blaugrana .

Valverde ne veut pas du Barça