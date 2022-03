Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur d’Ancelotti évoque un transfert à Barcelone...

Publié le 17 mars 2022 à 11h00 par La rédaction

Au Real Madrid depuis 2016, Fede Valverde a été questionné sur une possible arrivée au FC Barcelone. Une idée qui ne plaît pas du tout à l’international uruguayen…

Joueur important de l’effectif de Carlo Ancelotti, Federico Valverde n’a pas encore réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. L’Uruguayen doit prendre son mal en patience derrière l’incontournable trio composé de Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Mais Valverde est persuadé de son potentiel et sait que son heure arrivera. Pas question donc d’aller voir ailleurs, encore moins chez le rival catalan…

« Je n’y jouerai pas »