Mercato - PSG : Un ancien du club recale le Qatar pour l'après-Pochettino !

Publié le 18 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée sur le banc du PSG, Mikel Arteta assure toutefois qu'il est très bien à Arsenal.

Depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute, il quittera le club de la capitale à l'issue de la saison. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, à l'image de celui de Zinedine Zidane, le rêve du Qatar. Cependant d'autres pistes circulent, mais visiblement, l'heureux élu ne sera pas Mikel Arteta.

Arteta est heureux à Arsenal