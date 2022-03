Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois menaces identifiées dans ce dossier à 0€ !

Publié le 18 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain suit de près la situation d’Antonio Rüdiger, le club de la capitale devra faire face à une forte concurrence sur ce dossier

Arrivé à Chelsea en 2017, Antonio Rüdiger pourrait prochainement quitter Londres. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain qui cherche un remplaçant à Sergio Ramos, considéré comme un flop dans la capitale en raison de ses nombreuses blessures. Apparu à 41 reprises cette saison, le défenseur de 29 ans s’impose comme l’un des meilleurs du monde à son poste, et est le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel. Cependant, ses récentes performances ne laissent pas indifférents en Europe, et le PSG devra faire face à une forte concurrence.

Plusieurs cadors européens s’intéressent à Rüdiger