Mercato - PSG : Voilà la stratégie pour remplacer Kylian Mbappé…

Publié le 18 mars 2022 à 0h45 par La rédaction

Le plan des dirigeants du PSG pour compenser le départ de Kylian Mappe commence à prendre forme. Analyse.

Au fil des semaines, les plans du PSG pour l’après Kylian Mbappe, dont le départ apparaît aujourd’hui certain, se précisent. Si Neymar et Messi ne partiront pas, quand bien même les dirigeants parisiens sont à l’écoute des offres pour le Brésilien, la tendance est clairement à un départ libre d’Angel Di Maria, remplacé par Ousmane Dembélé, lui aussi libre, RMC Sport confirmant d’ailleurs que les négociations étaient déjà ouvertes entre les deux parties.

Deux recrutements au PSG ?

Pour le poste d’avant-centre, si Haaland était la priorité, il est en train d’échapper au club de la capitale. Pour le PSG, le nom de Robert Lewandowski pourrait rapidement se dégager tant le contexte paraît favorable, le buteur polonais souhaitant quitter le Bayern à un an de la fin de son contrat et n’ayant pas forcément d’ouverture à Manchester City et au Real Madrid. En cas d’alternative, Paris va automatiquement se pencher sur le cas de Paulo Dybala, du fait de sa situation de joueur libre puisqu’il n’a pas prolongé à la Juventus.