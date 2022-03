Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une première réponse pour la succession de Pochettino !

Publié le 17 mars 2022 à 12h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute, le PSG s'est mis en quête de son successeur. Et ce ne sera visiblement pas Mikel Arteta, très heureux à Arsenal.

La saison prochaine, Mauricio Pochettino ne sera probablement plus l'entraîneur du PSG. Déjà incertain depuis quelques semaines, son avenir ne fait plus de doute depuis l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, le club parisien s'active pour lui trouver un remplaçant qui pourrait être Zinedine Zidane, la grande priorité du Qatar. Le nom d'Antonio Conte a également circulé ces derniers jours. En tout cas, une chose est sûr, Mikel Arteta ne devrait pas faire son retour au PSG. L'actuel coach d'Arsenal assure qu'il est très heureux là où il est.

Arteta est heureux à Arsenal