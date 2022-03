Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le calvaire est terminé pour cette recrue de Longoria ?

Publié le 18 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En manque cruel de temps de jeu les semaines qui ont suivi son arrivée à l’OM cet hiver, Sead Kolasinac semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Et il avoue lui-même se sentir plus en forme…

Après le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice, l’OM s’était mis en quête d’un nouveau latéral gauche sur le marché des transferts en janvier. Pablo Longoria a finalement opté pour le profil de Sead Kolasinac (28 ans), libéré de son contrat par Arsenal. Mais l’international bosnien n’entrait pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli au départ, avant de finalement réussi à trouver ses marques à l’OM comme il l’a lui-même confié en conférence de presse.

« J’avais besoin de temps pour être en bonne condition »