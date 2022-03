Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà joué pour Erling Haaland ?

Publié le 17 mars 2022 à 19h10 par La rédaction

Mathias Sammer, le conseiller sportif du Borussia Dortmund, s’est exprimé au sujet du dossier Haaland, et de la perspective Manchester City. Décryptage.

Interrogé par Prime Video, Mathias Sammer, le conseiller sportif du Borussia Dortmund s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Erling Haaland, et notamment de la piste Manchester City : « Guardiola et Haaland profiteraient l'un de l'autre. Guardiola, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans au Bayern, peut aussi s'adapter à un avant-centre comme Erling, mais il devra aussi apprendre du joueur. Quand j'ai vu l'offre de City pour Haaland, je me suis évanoui, ma femme a dû venir me chercher, j'ai eu le coup du lapin ! ». Que faut-il en penser ?

Haaland devrait aller à City...

Très clairement, et ce même s’il ne l’affirme pas directement, les propos de Mathias Sammer amènent à penser que le choix d’Erling Haaland est quasiment fait et qu’il se portera en faveur de Manchester City. Dans le cas inverse, le dirigeant du Borussia ne se serait sans doute pas autant avancé dans ses commentaires au sujet de la piste Manchester City… Le PSG, qui s’active pour le buteur norvégien, pourrait donc rapidement ouvrir des pistes alternatives comme Robert Lewandowski.