Mercato - PSG : Départ confirmé pour une star parisienne !

Publié le 18 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria s’apprête bel et bien à quitter le club de la capitale où il ne sera pas prolongé.

Interrogé en décembre dernier sur son avenir avec le PSG, Angel Di Maria (34 ans) affichait un souhait très clair : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école », confiait l’international argentin au micro de TNT Sports , affichant donc clairement son envie de prolonger avec le PSG. Mais en attendant, son contrat arrivera à expiration en juin prochain, et la tendance semble très claire dans ce dossier.

Di Maria va bien partir

Dans ses colonnes, Le Parisien a confirmé le départ d’Angel Di Maria en fin de saison, et le numéro 11 du PSG ne se fait plus d’illusion en interne quant à la fin de son aventure francilienne en juin prochain. Il dispose d’ailleurs déjà de deux touches pour se relancer, avec l'Atlético de Madrid et Benfica, mais quoi qu’il en soit, le PSG s’apprête à laisser filer l’une de ses stars en plus de Kylian Mbappé.