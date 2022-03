Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a lâché une réponse fracassante à Angel Di Maria !

Publié le 17 mars 2022 à 17h30 par Amadou Diawara mis à jour le 17 mars 2022 à 18h10

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria devrait faire ses valises et changer de club librement et gratuitement. Conscient de la situation, El Fideo aurait proposé ses services au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid. Et si Diego Simeone serait réceptif, ce ne serait pas du tout le cas de Xavi.

En difficulté à Manchester United, Angel Di Maria s'est envolé vers Paris et s'est engagé en faveur du PSG pour retrouver des couleurs. Un choix plutôt judicieux, puisqu' El Fideo fait le plus grand bonheur du club de la capitale depuis près de sept saisons. Toutefois, le séjour d'Angel Di Maria au PSG toucherait à sa fin. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le numéro 11 parisien ne devrait pas prolonger chez les rouge et bleu. Alors qu'Angel Di Maria dispose d'une option dans son contrat pour le renouveler d'une saison, cette clause ne devrait pas être levée. Comme l'a précisé Le Parisien , les deux parties doivent être d'accord pour activer la prolongation d'Angel Di Maria. Et si le joueur serait favorable, ce ne serait pas le cas de la direction du PSG, qui préférerait laisser filer son attaquant argentin librement et gratuitement le 1er juillet. Conscient de la situation, Angel Di Maria aurait déjà commencé à chercher un nouveau point de chute.

Angel Di Maria a proposé ses services au Barça

Selon les informations d'Eduardo Inda, divulguées sur le plateau d' El Chiringuito , Angel Di Maria aurait sondé le marché et en particulier deux clubs pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. En effet, à en croire le journaliste espagnol, El Fideo aurait proposé ses services au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid. Toutefois, il n'aurait pas reçu de réponses positives de la part des deux écuries européennes. Si les Colchoneros de Diego Simeone seraient prêts à tendre les bras à Angel Di Maria cet été, ce ne serait pas le cas du Barça de Xavi. « (Angel) Di María se laisse désirer. Il termine son contrat avec le PSG le 30 juin et, par le biais d'intermédiaires, il s'est proposé au Barça et à l'Atlético. Avec le Barça, il n'a pas d'options et avec l'Atleti, il pourrait en avoir » , a confié Eduardo Inda.

...Xavi ne voudrait pas de lui