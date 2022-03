Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star du projet QSI prépare un sale coup avec le Barça !

Publié le 17 mars 2022 à 17h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé par Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG ne voudrait pas conserver son numéro 11. Condamné à quitter Paris cet été, El Fideo aurait proposé ses services au FC Barcelone.

Arrivé au PSG à l'été 2015, Angel Di Maria ne devrait plus faire long feu à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, El Fideo dispose d'une clause dans son contrat lui permettant d'être prolongé d'une année. Et si Angel Di Maria aimerait voir cette option être activée, le PSG verrait les choses d'une toute autre manière. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien , la direction parisienne ne compterait pas renouveler le contrat de son numéro 11 et préférerait le voir partir librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation, Angel Di Maria aurait pris les choses en main pour son avenir et aurait sondé deux géants européens.

Angel Di Maria s'est proposé au FC Barcelone