Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème avec Mbappé ? La réponse de Deschamps !

Publié le 18 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps assure que quelque soit son choix, cela n'aura pas d'impact sur l'équipe de France.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler, et c'est encore plus vrai depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant français dispose même d'un accord verbal avec le club merengue ce qui pourrait le rapprocher d'un départ du PSG, bien que rien ne soit acté. Quoi qu'il en soit, aux yeux de Didier Deschamps, cela ne change rien.

Aucun souci pour l'équipe de France