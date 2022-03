Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marseille a raté un très grand gardien !

Publié le 18 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Ancien formateur d'Edouard Mendy, Dominique Bernatowicz révèle que l'actuel portier de Chelsea a refusé de signer à l'OM.

Recruté par Chelsea en 2020, Edouard Mendy s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues et de la CAN avec le Sénégal, l'ancien portier du Stade Rennais impressionne depuis plusieurs mois. De quoi laisser de gros regret à l'OM qui aurait pu le recruter en 2016 comme l'explique l'un de ses anciens formateurs.

Mendy a recalé l'OM