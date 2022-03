Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 17 mars 2022 à 15h10 par La rédaction

En fin de contrat avec le Bayern Munich en 2023, Robert Lewandowski ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de son avenir. Herbert Hainer, son président, a laissé planer le flou. De bon augure pour le PSG ?

Le PSG va bientôt passer la seconde pour la succession de Kylian Mbappé. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, Robert Lewandowski est sur la short-liste de Leonardo pour prendre la relève de l’attaquant français. Le serial buteur du Bayern Munich semble être le candidat idéal pour porter l’attaque du PSG, encore faut-il que le club bavarois soit ouvert à le laisser partir…

« Robert Lewandowski sait que nous l'apprécions au-delà de toute mesure »