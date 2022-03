Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti devra batailler pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 18 mars 2022 à 19h00 par La rédaction

Si Aurélien Tchouaméni est l’une des priorités du Real Madrid en vue du mercato estival, celui-ci suscite également l’intérêt d’autres cadors européens.

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2020 en provenance des Girondins de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni confirme toutes les attentes placées sur lui. Élu meilleur espoir de Ligue 1 lors de l'exercice 2020-2021, le joueur de 22 ans est l’une des pièces maitresses du système monégasque. Apparu à 41 reprises cette saison, le milieu de terrain a même réussi à intégrer la sélection française récemment. Alors que de telles performances ne passent pas inaperçues, le Real Madrid désirerait faire de Tchouaméni le successeur de Casemiro. Cependant, les Merengue ne sont pas seuls sur ce dossier, et devront faire face à une forte concurrence.

Aurélien Tchouaméni est très convoité