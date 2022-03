Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema… Le feuilleton Haaland prend un gros tournant !

Publié le 18 mars 2022 à 14h30 par Th.B.

Pourtant intéressé à l’idée de recruter Erling Braut Haaland afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG accuserait un énorme retard sur Manchester City et le Real Madrid. Les deux leaders de Premier League et de la Liga sembleraient être les deux favoris dans cette opération et ce, pour plusieurs raisons.

Et si le PSG avait déjà perdu la guerre pour Erling Braut Haaland ? Certes, le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier que l’attaquant du Borussia Dortmund et Robert Lewandowski étaient les deux options privilégiées par le comité de direction du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde tricolore pourrait quitter libre de tout contrat le club de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid, bien que le10sport.com vous ait affirmé le 14 mars dernier que Kylian Mbappé avait la volonté d’à la fois étudier l’offre de contrat du Real Madrid et celle du PSG. Toutefois, la tendance penche toujours pour un départ à la Casa Blanca par le biais de son statut d’agent libre. Et pour en revenir au remplaçant du numéro 7 du PSG, les différents décideurs du PSG pourraient essuyer un énorme échec dans le dossier Erling Braut Haaland.

Le PSG pense bien à Mbappé, mais Manchester City serait favori !

Ce vendredi, Goal a fait un gros point sur les dernières évolutions du feuilleton Haaland. Certes, le média a souligné la présence du PSG dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund pour qui une clause libératoire de 75M€ est fixée et effective à la fin de la saison dans son contrat courant jusqu’en juin 2024. Néanmoins, le PSG ne mènerait clairement pas la danse. Aux yeux d’Erling Braut Haaland, la priorité serait d’arborer la tunique merengue du Real Madrid et ce, plutôt que de signer dans l’ancien club de son père Alf-Inge à Manchester City, ou encore de rejoindre le FC Barcelone présidé par Joan Laporta, proche de son agent Mino Raiola.

Haaland préférerait le Real Madrid, mais ne veut pas être dans l’ombre de Mbappé et Benzema