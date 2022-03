Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Ligue 1 va débarquer pour 50M€ !

Publié le 18 mars 2022 à 9h00 par La rédaction

Alors qu’Aurélien Tchouaméni est ciblé par le Real Madrid en vue du mercato estival, les Merengue disposeraient d’un accord afin de l’attirer pour 50M€, plus des bonus.

Si Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos sont toujours les patrons de l’entrejeu du Real Madrid, les dirigeants Merengue tentent tout de même de trouver leurs remplaçants. Alors que Federico Valverde et Eduardo Camavinga s’imposent comme les deux prochains milieux de terrain de la Casa Blanca , Aurélien Tchouaméni pourrait venir compléter le trio. L’international français est la priorité de Florentino Pérez dans ce secteur, et les Madrilènes pourraient vendre plusieurs indésirables pour pouvoir tenter de l’attirer. Alors que d’autres cadors européens s’intéressent également à la situation du joueur de l’AS Monaco, le Real Madrid aurait déjà trouvé un accord.

Le Real Madrid a un accord pour Aurélien Tchouaméni